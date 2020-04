Pokertoernooi ‘uit verveling’: 23 deelnemers bekeurd voor overtreden coronaregels

De politie heeft zondagnacht een einde gemaakt aan een illegaal pokertoernooi in Tilburg. Een 31-jarige man had voor 22 vrienden het toernooi georganiseerd. Er werd 12.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook zijn er boetes uitgedeeld omdat het toernooi in strijd was met de corona-maatregelen.

De politie kreeg zondag een anonieme melding dat in de tuin van een woning in de wijk Oud-Zuid in Tilburg een man met een vuurwapen liep. Toen agenten gingen kijken, zagen ze dat er meerdere mensen in het pand aanwezig waren. Er bleken 23 mensen bezig te zijn met een pokertoernooi. Op de begane grond stond een pokertafel. Ook was er voorzien in de catering met warmhoudbakken, salades en snacks. Alle mensen werden op grond van de Wet Wapens en Munitie gefouilleerd. Er werd echter geen wapen aangetroffen.

Corona bekeuringen

Wel hebben alle gasten hebben een bekeuring gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. De eigenaar heeft als organisator een proces-verbaal gekregen. Hij had het feest ondanks de geldende corona maatregelen, zo vertelde hij, uit verveling voor zijn vrienden georganiseerd.

Bij de actie is een contant geldbedrag van circa 12000 euro in beslag genomen. De herkomst van het geld wordt in het kader van witwassen onderzocht.