Natuurbrand Deurnese Peel neemt in hevigheid af, helikopters ondersteunen bij het bluswerk

De grote brand in het natuurgebied de Deurnese Peel die maandagmiddag uitbrak, neemt in hevigheid af. De brandweer krijgt inmiddels steun van twee blushelikopters, daardoor is een begin gemaakt het onder controle krijgen van de brand. Een chinook is op de weg terug naar vliegbasis Gilze-Rijen om bij te tanken en daarna weer terug te keren naar het natuurgebied.

Het is 'redelijk uniek' dat er blushelikopters worden opgeroepen voor een natuurbrand. "Dat gebeurt niet vaak. Zeker niet zo vroeg in het voorjaar", aldus de brandweer. De blushelikopters scheppen onder meer water bij de kalkzandsteenfabriek in Liessel.

De helikopters zijn nodig omdat de brandweer te voet en met voertuigen het gebied niet goed in kan. "Het is veengrond, daar zak je in weg. Het is een dorre laag bovenop het veen dat nu in brand staat. We krijgen de brand nu niet onder controle", aldus de woordvoerder.

Defensie

Of beide helikopters ook gaan vliegen is nog niet duidelijk, "We hebben er in ieder geval twee gevraagd. Maar het is niet duidelijk of beide blushelikopters ook worden ingezet." Het gaat om zogenaamde Fire Bucket Operations. Met een helikopter van Defensie wordt een enorme zak met water boven een brand gedumpt om de natuurbrand zo hopelijk onder controle te krijgen.

De brand woedt al sinds één uur maandagmiddag. Er is enorm veel rookoverlast. De rook trekt alle kanten op en daarom is er bij verzorgingstehuizen in de omgeving gemeten of er wellicht ontruimd moet worden. Er zijn tot nu toe nog geen panden ontruimd.

Hoe groot de brand momenteel is, is niet helemaal duidelijk. Rond drie uur ging het om een gebied van 500 bij 800 meter. Het gebied is inmiddels uitgebreid naar 100 hectare. Volgens de gemeente Deurne zijn er veel toeschouwers aanwezig. "Daarom doen we nogmaals een dringende oproep aan iedereen: ga niet kijken bij de brand", waarschuwt de gemeente. Rond zes uur zei een woordvoerder van de brandweer dat het blussen nog uren gaat duren.

Drie NL-Alerts

De veiligheidsregio verstuurde in totaal drie NL-Alerts. Ook mensen in andere gemeenten ontvingen dit bericht, omdat de rook zich verspreidt door een groot deel van de regio, tot aan Eersel en de Belgische grens.

LEES OOK: Grote brand in droog natuurgebied Deurnese Peel, rookoverlast duurt nog lang