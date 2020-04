Natuurbrand Deurnese Peel neemt in hevigheid af, maar is nog niet onder controle

De grote brand in het natuurgebied de Deurnese Peel die maandagmiddag uitbrak, neemt in hevigheid af. De brand is nog niet helemaal onder controle. Volgens de brandweer zijn er nog twee brandhaarden: een bij het Leegveld en een aan de Eikenlaan in de Mariapeel. Daar wordt de komende uren nog geblust door een zogeheten handcrew team van de brandweer uit Overijssel.

Dit team is gespecialiseerd in het bestrijden van bos- en heidebranden. Tijdens de nacht houden brandweer en Staatsbosbeheer toezicht. Het gebied blijft de hele nacht afgezet.

De brandhaard aan het Leegveld werd lange tijd bestreden door het blusteam uit Overijssel. De tweede brandhaard aan de Eikenlaan werd vanuit de geblust door blushelikopters. Die zijn in de loop van de avond teruggekeerd naar vliegbasis Gilze-Rijen.

Het team uit Overijssel heeft op de grond het bluswerk in het gebied overgenomen. Tot aan het begin van de nacht wordt er nog geblust.

Blushelikopters

De brandweer kreeg in de loop van de middag bij het blussen de steun van twee blushelikopters. Ongeveer 100 hectare van het natuurgebied staat in brand.

'Uniek'

Het was 'redelijk uniek' dat er blushelikopters werden opgeroepen voor een natuurbrand. "Dat gebeurt niet vaak. Zeker niet zo vroeg in het voorjaar", aldus de brandweer. De blushelikopters schepten onder meer water bij de kalkzandsteenfabriek in Liessel.

De helikopters waren nodig omdat de brandweer te voet en met voertuigen het gebied niet goed in kon. "Het is veengrond, daar zak je in weg. Het is een dorre laag bovenop het veen dat in brand staat", aldus de woordvoerder eerder op de dag.

De brand woedt al sinds één uur maandagmiddag. Er is veel rookoverlast. Mensen die last hebben van de rook moesten ramen en deuren sluiten. De stankoverlast zal volgens de gemeente Deurne nog enige tijd aanhouden. Ook in Asten, Someren en Liessel is de brandgeur te ruiken. Volgens de gemeente Deurne trok de brand veel bekijks. Mensen werden opgeroepen niet naar de brand te komen.

Drie NL-Alerts

De veiligheidsregio verstuurde in totaal drie NL-Alerts. Ook mensen in andere gemeenten ontvingen dit bericht, omdat de rook zich verspreidt door een groot deel van de regio, tot aan Eersel en de Belgische grens.

LEES OOK: Grote brand in droog natuurgebied Deurnese Peel, rookoverlast duurt nog lang