Oisterwijkse wethouder Peter Smit stapt op na rel over Forum voor Democratie

De Oisterwijkse wethouder Peter Smit is maandag opgestapt. De gemeenteraad nam het hem kwalijk dat hij zijn belangstelling had uitgesproken voor een functie op het provinciehuis als gedeputeerde voor Forum voor Democratie. Peter Smit was zes jaar wethouder in Oisterwijk namens de partij Algemeen Belang.

Op het provinciehuis wordt na de stikstofcrisis in december een nieuw provinciebestuur samengesteld. VVD, CDA, het Forum voor Democratie en Lokaal Brabant onderhandelen daarover. Volgens het Brabants Dagblad wordt de Oisterwijkse wethouder Peter Smit genoemd als mogelijke gedeputeerde voor het Forum voor Democratie.

Geen vertrouwen

Smit heeft dat zelf niet bevestigd. Wel zei hij in een kranteninterview open te staan voor zo'n stap. De meerderheid van de Oisterwijkse gemeenteraad neemt hem dat kwalijk. Veel partijen vinden dat de uitgangspunten van Forum voor Democratie niet passen bij de manier waarop in Oisterwijk politiek wordt bedreven. Zondagavond kreeg Smit te horen dat er geen vertrouwen meer in hem is.

Het blijft nog even onduidelijk hoe het akkoord van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant eruit ziet. Volgens formateur Alfred Arbouw (VVD) is het stuk klaar. Door de coronacrisis kunnen Provinciale Staten alleen via de computer vergaderen; niemand vindt dat een mooie manier om een nieuw provinciebestuur te benoemen.

Pijn en verdriet

De afspraak is dat het nieuwe provinciebestuur er in ieder geval voor de zomervakantie komt. Op dat moment wordt dus ook pas duidelijk of Peter Smit, ex-wethouder van Oisterwijk, van dat nieuwe provinciebestuur deel uitmaakt.

In zijn verklaring aan de raad schrijft Smit: "Gelet op mijn inzet doet het pijn en verdriet dat u voor deze korte route heeft gekozen om mij hierover te berichten. U bent het gesprek niet meer aangegaan. U zult hiervoor ieder wel uw eigen redenen hebben gehad."