Agenten met gasmaskers doen inval op zoek naar drugslab in Rijen

Politie doet inval in bedrijfspand Rijen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaproducties)

RIJEN -

Een arrestatieteam van de politie heeft maandagavond een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Van Gehrtstraat in Rijen. De politie dacht dat er binnen wellicht een drugslab zou zijn. Dat is nog niet gevonden.