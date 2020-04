Jongeren gaan gebukt onder coronacrisis: somber, verveeld en slecht geïnformeerd

Het Piusplein in Tilburg is wel leeg.

Het zijn vooral de jongeren in onze provincie die veel last zeggen te hebben van de coronamaatregelen. Ze zijn het vaakst neerslachtig, missen activiteit en zijn ontevreden over hun daginvulling. Ook blijken jongeren vaak maar matig geïnformeerd over het virus of negeren ze het nieuws over corona zelfs bewust. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom en Omroep Brabant.

De uitkomsten van het onderzoek onder 713 Brabanders van 16 jaar en ouder is opvallend, omdat blijkt dat ouderen veel minder vaak aangeven met de huidige situatie in de maag te zitten.

Somberheid

De meerderheid van de jongeren, 63 procent, geeft aan zich wel eens neerslachtig te voelen door alle maatregelen. Onder de groep tussen de 55 en 74 jaar is dat maar 22 procent, van de 75-plussers 28 procent.

Niet uitgaan, niet sporten

Als je kijkt naar welke activiteiten jongeren het meest missen, dan springen uitgaan (55 procent van de jongeren mist dit) en sporten (42 procent) er uit. Opvallend: geen enkele jongere tot 24 jaar gaf aan het bezoek aan de buren te missen. Bij de groep 75-plussers is dit 35 procent.

De Brabanders uit het onderzoek is ook gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun daginvulling en hoe zeer ze iets merken van alle maatregelen. Ook hier springt de groep tot 24 jaar eruit: ze zijn het meest ontevreden over hun daginvulling en zegt veel last van de nieuwe regels te hebben.

'Corona blockers'

Hoe goed is iedereen in Brabant eigenlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen rond corona? 14 procent van de ondervraagden blijkt 'coronablocker' te zijn, deze groep is niet ontvankelijk voor informatie en heeft ook wat minder oog voor de regels. Nog eens 30 procent is 'passieve volger', deze mensen volgen het nieuws niet intensief, maar houden zich wel aan de regels en sluiten zich niet af.

Ook in deze groepen zijn jongeren oververtegenwoordigd. 60% 'blockt' corona of is passieve volger, bij de groep 75-plussers is dit 29%. Ruwweg geldt 'hoe ouder, hoe beter geïnformeerd'.

Alles uit de kast

Neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond ziet ook dat de huidige situatie vooral voor mensen onder de 24 lastig is, zo vertelde hij dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker: "Vooral voor jonge mensen is dit een enorme uitdaging."

Jongeren hebben beduidend meer last van de maatregelen dan ouderen, blijkt uit het onderzoek:

Matser denkt dat de komende tijd nog lastiger wordt, als blijkt dat de maatregelen niet op korte termijn versoepeld kunnen worden. "Premier Rutte zal wekelijks gas bij moeten geven om deze groep te motiveren om het toch vol te houden. Hij zal echt alles uit de kast moeten trekken, want volhouden is heel ingewikkeld en moeilijk."