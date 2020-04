Eiken krijgen een plastic jasje in de strijd tegen de processierups: 'Hopen dat het werkt'

De plastic folie is een preventief middel tegen de overlastgevende rups. "De rupsen zitten nu in de top van de bomen", vertelt Frans Kapteijns, vrijwillig boswachter van Natuurmonumenten. "Ze vervellen verschillende keren en op een gegeven moment komen de brandhaartjes tevoorschijn en gaan ze nesten bouwen."

Plaklaag om de folie

"Door de plastic folie voorkom je dat de rupsen naar beneden kruipen om ook grondnesten te maken. Beter is nog om met plakband een plaklaag om de folie te maken, dan kunnen ze de grond sowieso niet in. Daarnaast gaan de rupsen als ze een boom leeg hebben gevreten, op zoek naar een andere boom. Door die folielaag wordt ook dat tegengehouden."

De overlast van vorig jaar zit Frans Wijlaars nog vers in het geheugen. Hij heeft een houthandel aan de Heikantstraat en een van de eiken staat pal bij zijn bedrijf. "Ik was er letterlijk ziek van", vertelt hij. "Tien weken lang zat ik onder de bultjes en verging ik van de jeuk.

De boomstammen worden in plastic folie gerold.

Meerdere keren belde hij met de gemeente Waalre om iets te doen aan de eikenprocessierups, maar in eerste instantie kreeg hij te horen dat het geen prioriteit had. "Ik was in staat om die bomen om te kappen", zegt Wijlaars strijdlustig. "Op een gegeven moment heb ik gezegd: 'Je stuurt nu iemand, anders vraag ik een uitkering aan.' Want het was gewoon niet meer te doen."

'Als het werkt, is het mooi meegenomen'

Uiteindelijk werd de boom toch aangepakt door een ongediertebestrijder. Maar dit jaar wachten Wijlaars en de andere omwonenden niet af. "We hebben dat plastic hier liggen, het kost geen drol en als het werkt is dat mooi meegenomen. Noem het maar burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar op de gemeente gaan we niet meer wachten."

Volgens Frans Kapteijns zijn er nog meer preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups. "Fluitenkruid en wilde peen groeien nu volop. Laat ze vooral staan, want deze planten trekken volop sluipwespen aan die de eikenprocessierups weer aanpakken. Maai vooral niet rond de bomen, zodat de kruiden ook door kunnen groeien. En verder is het goed om zoveel mogelijk nestkasten voor koolmezen op te hangen. Die zijn ook dol op de rupsen."