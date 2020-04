ZooParc Overloon kan alweer geen feest vieren en opnieuw komt het door een virus

Ben Verheijen (74) is een van die vrijwilligers. Hij geeft al achttien jaar rondleidingen in het park, maar doet dat op deze feestelijke dag alleen aan een paar journalisten. "Dit voelt heel raar. Normaal zijn er een hoop bezoekers om me heen, maar nu is er niemand. Dat is heel jammer."

Veel festiviteiten

Hij had zich deze verjaardag van ZooParc heel anders voorgesteld. "Het had mooi druk moeten zijn, met veel festiviteiten. Daar hadden wij dan mooi ons steentje aan bij kunnen dragen. Hopelijk kunnen we dat straks dubbel en dwars overdoen."

Ook parkmanager Roel Huibers baalt dat de festiviteiten voorlopig de ijskast in moeten. Ze hadden een expeditieweek in petto voor de kinderen en een speciale actie voor abonnees. "We hadden dit graag gevierd met iedereen, maar corona gooit roet in het eten. Nu vieren we het een beetje intern."

Openingsmaatregelen

Geen visite dus voor de dieren, toch stond er een lekkere traktatie klaar. De ringstaartmaki's en de tapirs kregen een groentetaart in de vorm van de cijfers twintig voorgeschoteld.

De ringstaartmaki's kregen een worteltjestaart (foto: Ferenc Triki)

In de tijd dat het park dicht is, probeert de manager samen met de medewerkers het park klaar te maken voor hét moment dat de poorten weer open mogen. "We zijn spatschermen aan het ophangen bij de kassa's en bij de eetgelegenheid. We plakken anderhalvemeter-stickers op de grond en we gaan het park eenrichtingsverkeer maken."

'Drie keer is scheepsrecht, dus ik blijf nog even'

Van een afstel van de festiviteiten wil hier niemand iets weten. "Ik denk dat we het na oktober gaan vieren. Dan is de coronacrisis hopelijk een beetje gaan liggen", vertelt parkmanager Roel Huibers.

Wel of geen feest, vrijwilliger Ben hoopt nog vele rondleidingen te kunnen geven als de crisis voorbij is. "Als ik gezond blijf, wil ik dit nog zeker tien jaar doen." Dan maar bij het dertigjarig bestaan een groot feest? "Zeker weten. Het is al twee keer eerder misgegaan, maar drie keer is scheepsrecht. Dus ik blijf nog even."

