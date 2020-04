Advies aan kabinet uitgelekt: kinderopvang weer open, basisscholen gedeeltelijk

De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden volgens het advies na de meivakantie zonder beperkingen open kunnen. "Het openen van de opvang en de basisscholen zal waarschijnlijk niet leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg", zo staat in het document, dat hier te lezen is.

Het voortgezet onderwijs blijft als het aan het OMT ligt voorlopig nog dicht, maar kan wel beginnen met het maken van plannen voor fysiek onderwijs. Dat zou dan pas een maand na de heropening van de opvang en basisscholen beginnen, mits er zich tot die tijd 'geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan'. Andere onderwijsinstellingen moeten voorlopig dicht blijven.

Dit zijn verder de belangrijkste adviezen van het OMT:

Voorlopig geen versoepeling van de bezoekersregeling in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het OMT adviseert wel kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekregeling gebaseerd kan worden.

Voor wat betreft zelfstandig wonende ouderen verandert het advies van: ‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid’ naar het nieuwe: ‘Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken’.

Contactberoepen die medische bescherming hebben, zoals tandartsen en mondhygiënisten, mogen weer aan de slag. Over alle andere contactberoepen, zoals kappers of fysiotherapeuten, zijn ze het nog niet eens.

Evenementen voor langere tijd verbieden.

Het OMT denkt dat kinderen ook weer langzaam kunnen gaan sporten. Teamsporttrainingen voor kinderen onder de 12 jaar in de buitenlucht zou zelfs kunnen zonder 1,5 meter afstand te bewaren. Jongeren tussen 12 en 18 kunnen ook weer trainen, maar moeten wel de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Het gaat om een advies. Het is dus niet zeker dat de plannen één op één worden overgenomen. Het kabinet vergadert later dinsdag over het advies. Om 19 uur is een persconferentie over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Deze is live te volgen via alle kanalen van Omroep Brabant.