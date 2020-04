Blushelikopters trekken veel kijkers naar brand in de Peel, politie druk met wegsturen van kijkers

De blushelikopters vliegen steeds naar plas De Brink om water bij te kunnen vullen. Een spectaculair uitzicht, blijkt uit het feit dat er continu voorbijgangers op de Berktse Dijk stoppen om te kijken. “Gisteren kwamen er continu mensen foto’s maken, dus doen hebben we besloten de weg af te zetten”, vertelt de aanwezige agent.

Niet genoeg ruimte

Maar dat afzetten van de weg heeft weinig effect gehad. Er moeten nog steeds mensen weg worden gestuurd die een foto komen nemen van de gebeurtenissen. “Het blijft druk”, laat de brandweer weten. “We krijgen zo niet de ruimte die we nodig hebben. Dus mensen moeten wegblijven.”

Toch snapt de aanwezige agent wel dat iedereen even een foto wil komen maken: “Het ziet er zo indrukwekkend uit. Het is jammer dat we steeds mensen weg moeten sturen. Maar mensen stopten met hun auto in de berm en stapten van hun fiets”, aldus de agent.

Foto: Omroep Brabant

Volgens de brandweer is de situatie bij de Deurnese Peel nog onveranderd: “Het blijft spannend”.

Het grote vuur heeft inmiddels 250 hectare natuur verwoest en woedt al sinds maandagmiddag. De brand wordt bestreden met vier blushelikopters, die zakken water van 10.000 liter boven het vuur legen. Op de grond bestrijden tachtig brandweerlieden het vuur.

Via Twitter laat de brandweer weten: “De brand is extreem moeilijk te benaderen en niet te bereiken met voertuigen. Door de veranderlijke wind is deze intensieve inzet niet geheel vrij van risico's. Uiteraard staat veiligheid steeds voorop.”

Foto: Omroep Brabant