Vrachtwagen vol huisvuil gekanteld op de A59 bij Nuland

Veel rotzooi in de berm nadat een vrachtwagen is gekanteld bij afslag Nuland op de A59. (Foto: Bart Meesters/ SQVision)

Een vrachtwagen vol huisvuil is dinsdagmiddag gekanteld op de A59 bij de afslag Nuland. De afslag is voor uren afgesloten. Het ongeluk gebeurde rond half drie dinsdagmiddag.

De vrachtwagen ligt op zijn kant in de bocht van de afslag. De chauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht.

Verkeer weinig last

Het ongeluk is gebeurd in de richting van Den Bosch naar Oss. Het verkeer richting Oss heeft geen last van de gekantelde vrachtwagen en kan gewoon doorrijden. Van kijkers aan de andere kant is ook geen sprake want de vrachtwagen ligt uit het zicht.

Op de afslag ligt nu wel veel plastic afval en karton. De vrachtwagen had ook nog een volle aanhanger, die is wel overeind gebleven.