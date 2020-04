Schattig! Bonte vari's geboren in Zoo Veldhoven

Beschuit met muisjes in Zoo Veldhoven. Daar zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee bonte vari’s geboren. De ouders en de kleine halfaapjes zelf maken het goed, meldt de Zoo.

Het is nog niet bekend of er blauwe of roze muisjes op de beschuit kunnen, vertelt eigenaar Richard Loomans. “Als de jongen pasgeboren zijn, laten we de ouders en de jongen nog even met rust. Het duurt een paar weken voor de ouders hun jongen wat langer alleen laten in het nest en verzorgers kunnen kijken of het jongens of meisjes zijn. Nu zitten de ouders er nog bovenop.”

De Zoo is blij met het geboortenieuws, zeker in de moeilijke corona-tijden. “Het is ook heel bijzonder”, vertelt Loomans. “Ze worden maar heel weinig gefokt. Het zijn ook vrij onbekende dieren, bonte vari’s. Het zijn halfapen, familie van de ringstaartmaki. Al lijken ze daar dan weer niet zo op.”

17.000 euro opgehaald met crowdfunding

De jonge vari’s hebben voorlopig alle rust: Zoo Veldhoven is dicht door de coronacrisis. Om het hoofd boven water te kunnen houden is de Zoo een crowdfundingsactie gestart. Vorige week ging die ‘live’ en inmiddels is er ruim 17.000 euro opgehaald.

“Dit hadden we niet durven hopen”, zegt Richard Loomans daarover. In enkele dagen is ruim een kwart van het streefbedrag van 65.000 euro gestort door honderden donateurs. Dat streefbedrag zou de Zoo twee maanden door de crisis helpen. “Dus we zijn er nog niet, maar er is een heel goede start gemaakt.”

Van de ondergang gered

Meer nog dan een succesvolle crowdfundingsactie, hoopt Loomans op versoepeling van de coronamaatregelen. Hij hoopt zo snel mogelijk weer volledig open te kunnen. “Want ook met een beperkte openstelling zijn we er niet. Als ik een beperkt aantal mensen binnen mag laten en de horeca moet dicht blijven, dan is dat nog niet kostendekkend.” Toch zou ook een versoepeling al iets helpen. “Het zal allemaal wat schelen. Het zal allemaal helpen om te zorgen dat we van de ondergang gered worden.”