HELENAVEEN -

De grote brand in de Deurnese Peel woedt al anderhalve dag. Inmiddels is er al 250 hectare natuur verwoest. Er zijn tachtig brandweerlieden bezig met het bestrijden van het vuur. Ook vier blushelikopters proberen met zakken van 10.000 liter water de brand onder controle te krijgen. Bekijk dronebeelden van de brand in de video.