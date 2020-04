Marco en Dick werden door de coronacrisis uitgedaagd om met hun bedrijf een andere weg in te slaan

De groothandel van Marco Mourits levert kaas en noten aan horecaondernemers in Breda en hij heeft vijftig vaste klanten. Tenminste tot vorige maand, want de handel ligt nu bijna stil. Van de vijftig restaurants hebben er een stuk of acht een maaltijdbezorging opgezet. Daar kan hij nog wel wat kwijt, maar het is allemaal niet veel. En dus klopte Marco voor advies aan bij Business Coach Breda.

Het renovatie- en klussenbedrijf BOenR van Dick in ’t Groen ligt ook voor een groot deel op zijn gat. “Wij hadden een volle agenda, maar allemaal binnenklussen en mensen willen ons niet in huis hebben. Vrijwel alles is geannuleerd.” Ook Dick vroeg advies bij de coach.

Sparren met ondernemers

Business Coach Breda is een initiatief van de gemeente Breda en is in het leven geroepen om startende ondernemers in de stad een eindje op weg te helpen. “We houden workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten en sparren met starters over hun bedrijfsplannen”, zegt Farid Darkaoui. Hij is projectleider bij Business Coach Breda.

"Normaal doen we dat voor ondernemers die willen beginnen of maximaal 5 jaar bezig zijn”, zegt Farid. Maar door de coranacrisis is die limiet van vijf jaar losgelaten. Ook MKB-bedrijven en zzp’ers die al langer bezig zijn kunnen nu voor hulp aankloppen. "Ik had een huilende ondernemer aan de lijn. Een stoere vent, die tegen me zei dat hij nog nooit zijn hand had hoeven ophouden en het nu niet meer alleen kan.”

Marco kwam met bestelsysteem

Als er gevaar dreigt reageren mensen heel verschillend, weet Farid. Sommigen kruipen in hun schulp, anderen staan helemaal verstijfd en een derde groep komt in actie. Die reacties zie je ook bij ondernemers in deze crisis. “Wij proberen ze in de actiestand te krijgen.”

Marco Mourits nam de uitdaging aan. Hij had tot nu toe vooral contact met de restaurants per telefoon of mail, maar nu bouwt hij een website met een bestelsysteem. Zo wil hij zijn groothandel Kaasje.nl meer onder de aandacht brengen. “En Business Coach heeft me ook geholpen met het uitbreiden van mijn netwerk. Ik ben al bij twintig potentiële nieuwe klanten op bezoek geweest. Een aantal is geïnteresseerd zaken met me te doen als de crisis weer voorbij is.”

Dick wil gaan adviseren

Ook Dick in ’t Groen denkt al verder. Hij en zijn vaste compagnon lopen tegen de zestig en dan wordt het kluswerk zwaar. “We waren al voor de crisis aan het nadenken over een nieuwe richting. Business Coach adviseert ons daar nu vaart achter zetten.“

In ’t Groen wil gaan adviseren op het gebied van woningisolatie. “Isolatie is de toekomst. En wij hebben daar in de loop van de jaren veel kennis over opgedaan“ Bij Business Coach geven ze hem advies over hoe het nieuwe businessplan er uit moet zien. “Zo hopen we in aanmerking te komen voor een goedkope lening, om ons bedrijf op te starten, een van de steunmaatregelen van het kabinet.”

“Je moet deze crisis gaan zien als een kans”, zegt coach Farid. “De mindset van de ondernemer moet veranderen, om berekend te zijn op het nieuwe normaal.” Volgens Farid is ondernemen voor 20 procent techniek, maar voor 80 procent psychologie. “Als het lukt de juiste mindset te creëren dan zul je zien dat die coronacrisis uiteindelijk een zegen kan zijn.”