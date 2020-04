'Zeer ingrijpend en moeilijk voor de Tilburgers', reageert burgemeester nu kermis niet doorgaat

Ook concludeert Weterings dat voetbalclub Willem II uit Tilburg door deze beslissing van het kabinet op een vijfde plek in de Eredivisie is geëindigd. "Daar kunnen we trots op zijn", zei hij in een extra uitzending van Omroep Brabant Nieuws aansluitend op de persconferentie. "Als er ruimte is in het Europees voetbal dan verdienen ze dat."

Solidariteit

Op de vraag aan Weterings hoe lang we de maatregelen wat betreft 'social distancing' met zijn allen nog kunnen volhouden, antwoordde hij met de woorden van premier Rutte in de persconferentie: 'De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de ander'. De burgemeester van Tilburg, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt het dan ook een kwestie van 'solidariteit die we van iedereen kunnen en moeten vragen'.

De druk op zorg en ziekenhuizen is volgens hem nog altijd hoog. Het virus niet te veel ruimte geven door nog altijd anderhalve meter afstand te houden van elkaar blijft wat hem betreft dan ook zonder meer noodzakelijk.

Kijk hier heel het gesprek met burgemeester Theo Weterings in de extra uitzending van Omroep Brabant Nieuws terug: