Tilburgse Kermis voor het eerst sinds Tweede Wereldoorlog geschrapt: 'Het doet zeer'

De maatregelen verbieden grote evenementen tot 1 september. De Tilburgse kermis, met de Roze Maandag als grote trekpleister, zou dit jaar van 18 tot en met 26 juli worden gehouden.

Gaaf evenement

Kermiswethouder Rolph Dols baalt enorm van de afgelasting. “Het moeten annuleren van zo’n gaaf evenement dat zo belangrijk is voor de stad is gewoonweg triest. Voor de mensen die de kermis maken en er hun boterham verdienen zoals de vele exploitanten hebben nu een seizoen zonder inkomsten. Dit doet pijn ook voor organisatie van bijvoorbeeld de Roze Maandag en alle trouwe bezoekers."

Het besluit hing al lange tijd in de lucht en kwam zeker niet onverwacht voor Dols. "Natuurlijk gaat de volksgezondheid voor en was dit een van de scenario’s waar we rekening mee moesten houden. En gaan we kijken naar de toekomst. Maar voor nu doet het gewoon zeer.”

Ook burgemeester Weterings baalt. "Het is zeer ingrijpend voor de kermisexploitanten en voor de horeca die lopen ook inkomsten van de kermis mis", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Het is moeilijk voor de Tilburgers, maar er komen vast ideeën op tafel binnen de grenzen van wat wel kan. De kermis zal op een of andere manier onderdeel zijn van de Tilburgse zomer. Daar ben ik van overtuigd."

De kermis zou dit jaar voor de 455ste keer worden gehouden.

