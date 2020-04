Bezoek in verzorgingstehuizen blijft verboden: 'Gevoelsmatig is dit echt wel een teleurstelling'

Bezoek in verpleegtehuizen blijft voorlopig verboden. Dat werd duidelijk tijdens de persconferentie van dinsdag. Een teleurstelling voor Chantal Beks, bestuurder van De Wever, waar veel verzorgingstehuizen in Tilburg onder vallen. Beks gaf eerder deze week aan steeds vaker geluiden te horen van ouderen die liever het risico lopen corona te krijgen, dan dat ze in eenzaamheid hun oude dag moeten slijten en het einde van de crisis af moeten wachten.

"Heel verstandelijk hadden we dit al wel een beetje zien aankomen. Maar gevoelsmatig is het echt wel een teleurstelling voor ons. Ik denk dat ik dan spreek namens veel cliënten en hun naasten. "

Ze vervolgt: "Ik had wel gehoopt op een kleine versoepeling of een horizon waar we naartoe zouden kunnen werken. En dan heb je het misschien over een bezoekregeling die uitgewerkt zou kunnen worden, van één bezoeker per dag per bewoner. Of het samenkomen in een te creëren ruimte buiten in de tuin. Nou goed, er zijn legio mogelijkheden die we heel graag hadden willen uitwerken."

'Straks ga ik alleen dood'

Beks schreef voor het afgelopen weekend op Facebook een warm en bevlogen pleidooi voor het toestaan van bezoek aan bewoners van verpleegtehuizen die zelf graag naasten willen ontvangen. Daarin schreef ze onder meer over een vrouw met Alzheimer die zei: "Ik zie eigenlijk mijn kinderen liever wel, met risico op besmetting, dan dat ik ze niet meer zie. Straks ga ik alleen dood."

Dinsdag na afloop van de persconferentie, zegt ze: "Ja weet je, dat is natuurlijk een van de duivelse dilemma's waar Rutte ook over sprak. En terecht. Wat wij weten is dat mensen in de laatste fase van hun leven, want dat zijn over het algemeen de mensen die bij ons wonen, de balans opmaken over: wat is nou kwaliteit van leven en wat is nou tijd in dagen?"

Hoewel de teleurstelling dinsdagavond overheerste, ziet Beks ook een lichtpuntje. "Ik weet dat in het advies (van de deskundigen in het Outbreak Managment Team aan het kabinet) staat, dat men zoekt naar pilots of naar kleinschalige initiatieven waar geprobeerd wordt om toch te zoeken naar oplossingen om het bezoek na 20 mei weer toe te staan." En glimlachend: "Het zou mooi zijn als wij dat mogen proberen hier in Tilburg."

Ook het Nationaal Ouderenfonds heeft haar teleurstelling uitgesproken en noemt de maatregelen een 'klap in het gezicht van ouderen die al weken wachten op bezoek van dierbaren'. Ze doet een oproep om vooral wel brieven, kaartjes en tekeningen te sturen en contact te blijven zoeken met ouderen in verpleegtehuizen.

Ouderenbond ANBO zegt verdrietig te zijn over het besluit , maar noemt het ook begrijpelijk.

