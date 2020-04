Verdachte steekpartij Oss (25) blijkt statushouder uit Sudan

De verdachte die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Oss, is een man uit Sudan die hier in Nederland een verblijfsvergunning heeft. Dat heeft de politie bevestigd.

Het gaat om een 25-jarige man die in Heesch woont. Hij is een bekende van de politie.

Dinsdag is bij de verdachte huiszoeking gedaan. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen waar precies naar is gezocht en of er iets is gevonden. “Het onderzoek is nog in volle gang”, zegt de politie daarover. De verdachte zou ook hebben geprobeerd een vrouw neer te steken, die wist te ontkomen. Maar dat wil de politie niet bevestigen: “We hebben contact met een vrouw, maar wat precies het verhaal is, is onderwerp van onderzoek.”

Zwaargewond gevonden

Zondagochtend werd een jongen van achttien zwaargewond gevonden naast zijn fiets op de kruising van de de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij bleek te zijn neergestoken. Hij overleed ter plaatse.

Later diezelfde dag werd een verwarde man aangehouden op het station van Oss. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het achttienjarige slachtoffer. Woensdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

LEES OOK:

Fietser (18) die onder verdachte omstandigheden overleed, blijkt neergestoken

Verdachte opgepakt na dood van fietser in Oss