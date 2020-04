Het wordt weer drukker op de weg: bijna kwart meer verkeer dan aan het begin van de coronacrisis

We keken naar vier drukke snelwegen in onze provincie. Via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) vergeleken we de periode toen de coronamaatregelen net van kracht waren, met de huidige situatie.

Vier drukke snelwegen

Op de A16 richting Breda is de toename het grootst, daar reed dinsdag 28 procent meer verkeer over dan op dinsdag 24 maart, toen de coronamaatregelen net twee weken van kracht waren.

Ook op de A58 is het weer drukker. Passeerden daar op 24 maart 23383 (vracht)auto's, afgelopen dinsdag waren dat er 28804, een stijging van 23 procent. Andere drukke punten laten eenzelfde beeld zien: het verkeer op de A50 van Eindhoven naar Oss nam toe met 19 procent, op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is een stijging van 20 procent te zien.

Onderstaande grafiek toont het verkeer op de 4 wegen voor de crisis, aan het begin van de crisis en nu:

Vergeleken met normaal

De drukste momenten zijn op al deze wegen tijdens de ochtend- of avondspits. Zowel aan het begin van de crisis als deze week is dat tussen zeven en acht uur 's ochtends en tussen vier en vijf uur 's middags.

Vergeleken met de situatie voor de coronacrisis is het verkeer op de genoemde wegen met zo'n 29 procent afgenomen.