Mannen die auto omgooiden bij stalbezetting Boxtel, krijgen 2 weken de tijd om zich te melden

De acht mannen die vorig jaar tijdens de stalbezetting in Boxtel een auto vernielden op de Brede Heide, krijgen twee weken de tijd om zich te melden. Anders worden er foto's verspreid waarop ze herkenbaar te zien zijn. Dat zegt de politie in een 'dringende oproep'.

Op maandagavond 13 mei 2019 duwde de groep mannen een auto in een greppel. Dat gebeurde op de dag dat een grote groep activisten een stal had bezet in Boxtel. Tegenstanders van de actiegroep hadden zich buiten de stallen verzameld en de sfeer werd grimmig.

Het incident met de auto speelde zich tussen acht uur en half tien 's avonds af tijdens de Boxtelse stalbezetting. De auto is van een van de activisten die bij de stalbezetting betrokken was.

"Wij roepen deze mannen dringend op om zich te melden. Op de foto zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt. Als deze mannen zich niet binnen twee weken melden, dan zullen wij de beelden herkenbaar online plaatsen", aldus de politie.

