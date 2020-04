Man die agent aanviel met mes en werd neergeschoten was verward en liep al de hele dag door Haghorst

De man liep volgens buurtbewoners al sinds kwart voor acht woensdagmorgen door Haghorst. Hij droeg een capuchontrui en een trainingsbroek en maakte een verwarde indruk.

“Hij liep hier vanmorgen langs ons huis”, vertelt een bewoner van de Sint Josephstraat, midden in het dorp. “Hij liep langs onze auto en deed weer een paar stappen terug. Dat vond ik raar.”

Neuriën en springen

Een buurvrouw had de man eerder al verderop in het dorp gezien. “Hij was aan het neuriën en springen en maakte een rare indruk. Mensen riepen al vanuit een auto dat ze voorzichtig moest zijn, omdat de man zo raar deed.”

De politie bevestigt dat de man op meerdere plaatsen is gezien. Behalve op de Sint Josephstraat is hij ook gezien bij voetbalclub EDN’56. Ook bij de kerk en op de Moergestelseweg, waar hij werd neergeschoten, is hij door mensen gezien.

Op de plaats waar de man de agent aanviel, werd een mes gevonden. De man zou in het dorp met meerdere messen hebben staan zwaaien.

Foto: Toby de Kort

LEES OOK: Man steekt agent met mes in Haghorst en wordt neergeschoten