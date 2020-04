Céline heeft drie kinderen met meervoudige beperking en ze is blij dat ze weer naar school kunnen

Kinderen die op het speciaal onderwijs zitten, mogen vanaf 11 mei weer naar school. En dat is een pak van haar hart voor Céline Janssen. Haar drie kinderen zitten op onderwijscentrum Leijpark in Tilburg, de vroegere Mytylschool. Twee van hen zijn ernstig meervoudig beperkt.

Het gezin van Céline en haar man mag je gerust bijzonder noemen. De oudste (Aimée, 10) en jongste (Valentijn, 6) zijn ernstig meervoudig beperkt. De middelste, Annique van 8, zit op het speciaal onderwijs. Haar echtgenoot heeft een vitaal beroep en zorgt ervoor dat apotheken worden bevoorraad. Dus Céline stond er alleen voor: "Toen bekend werd dat de scholen dicht gingen, dacht ik meteen: dat gaat 'm zo niet worden. Zelfs in de zomervakantie heb ik de kinderen niet een volle week in m'n eentje. Want dat is voor niemand leuk."

Voor schoolleider Olaf Corten van onderwijscentrum Leijpark was het meteen duidelijk dat de school open moest blijven voor gezinnen in nood: "Wij kennen deze kinderen het beste. Hier voelen ze zich op hun gemak en hebben ze structuur." Het betekende dat er van de 445 leerlingen zo'n 50 naar school gingen.

Niet zindelijk

Aimée en Valentijn hebben allebei een ontwikkelingsleeftijd van een kind van ongeveer één jaar. Ze kunnen lopen, maar zijn niet zindelijk en ze kunnen niet praten. In overleg werd bepaald dat zij naar school zouden gaan, op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag had Céline alle drie de kinderen thuis: "Het ligt eraan of het regent of niet. Buiten hebben ze een speelhuisje en een trampoline, daar hebben ze wat meer ruimte. Dan gaat het goed. Als het regent, zitten ze binnen. Dat gaat niet lang goed, dan kunnen ze hun energie niet kwijt."

Geen rust

Na twee weken was Céline op: "Ik had geen enkel moment rust. Het klinkt leuk: maar één kind altijd thuis. Maar als ik vijf dagen Annique om me heen heb, kun je dat vergelijken met vijf kinderen thuis, want Annique kost heel veel energie. Als ik langer dan vijf minuten weg ben, weet ik niet hoe ik de woonkamer aantref."

Dus na 2,5 week is besloten ook Annique naar school te laten gaan. Daardoor kon Céline bijslapen en boodschappen doen. Na 11 mei gaan alle kinderen dus weer volledig naar school: "Dan is de situatie weer normaal. En dan kan ik ook af en toe weer iets leuks doen met één van de kinderen."

Op onderwijscentrum Leijpark blijft de situatie speciaal, ook na 11 mei: "We hebben ook oudere leerlingen en die van 12 tot 20 mogen nog niet naar school", legt schoolleider Olaf Corten uit. "Maar ook daar is een aantal leerlingen dat niet thuis kan blijven. Tot 1 juni vangen we hen ook op school op. De andere leerlingen krijgen thuisonderwijs."