Coronavirus is ook harde klap voor Nederlandstalige artiesten, Ferry de Lits vertelt zijn verhaal

In de video zie je het verhaal van Ferry de Lits uit Eindhoven. Sinds maart heeft hij geen inkomen meer:

“We waren er wel een beetje op voorbereid. Het is niet anders”, reageert Adrie van den Berk op de persconferentie van Rutte van dinsdagavond. Op het kantoor is het hartstikke druk. “Ja , ik heb het nu even drukker dan normaal. Maar het zijn alleen maar annuleringen.”

Met zijn bedrijf werkt hij samen met een hele reeks met name Nederlandstalige artiesten. De één heeft het in deze periode moeilijker dan de ander. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Sinds maart is er geen optreden meer geweest.

“De top van de artiesten hebben het best wel goed”, legt Van den Berk uit. “Maar de gemiddelde zanger moet hard werken om een normaal bestaan te hebben. Er moet wel een minimaal aantal optredens zijn voor een modaal inkomen. Het gros van de artiesten zit daar echt wel mee.”

Berk Music zelf zal niet zomaar omvallen. Adrie van den Berk: “Als bedrijf hebben we wel een goed buffertje en we zijn niet van gisteren.” Toch gaat het een jaar worden dat voor zijn bedrijf de prullenbak in kan.

Adrie van den Berk van Berk Music.

“Dit zou echt een topjaar zijn waar we op veel plekken met artiesten zouden staan”, zegt de producent. “Van Max Verstappen tot aan de ronde van Spanje. Het zou een grote sportzomer zijn waar wij overal de muziek hadden geregeld. Dat gaat allemaal niet door.”

Maar ook het Total Loss Festival dat eind augustus bij Best zou zijn is verplaatst naar volgend jaar. Het festival was helemaal uitverkocht en een droom van Adrie van den Berk en Snollebollekes. “Daar was ik loeitrots op”, zegt hij. “Het was namelijk heel gaaf om een festival hier om de hoek met bijna al mijn artiesten te hebben. Dat is verzet naar volgend jaar. Dat doet zeer.”