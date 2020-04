Corona beïnvloedt ook de lintjesregen: burgemeesters gaan opbellen, aanbellen of videobellen

Alles is anders in deze coronatijden. Zelfs de lintjesregen moet eraan geloven. Die gaat weliswaar door, maar er mag geen koninklijke onderscheiding worden opgespeld omdat dan de anderhalvemeter-norm wordt overtreden. En dus gaan de burgemeesters deze vrijdag opbellen, aanbellen of videobellen.

Dit jaar dus geen smoesjes om mensen naar het gemeentehuis te lokken. De aanvragers hoefden er dit keer enkel voor te zorgen dat degenen die een lintje verdienen thuis telefonisch bereikbaar zouden zijn.

De meeste burgemeesters in Brabant kiezen ervoor hen vanuit hun eigen werkkamer telefonisch geluk te wensen. Anderen nemen moederziel alleen plaats in de raadszaal om in alle rust te kunnen vertellen dat het de koning heeft behaagd om een onderscheiding toe te kennen. Onder meer de gemeente Uden kiest hiervoor, omdat het gezien de coronamaatregelen ongepast is om de gedecoreerden thuis te bezoeken, zo stelt ze.

'Dit is de andere kant'

"Ik heb al geoefend", vertelt burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden. "Vier weken geleden mocht ik iemand, bij Bijzondere Gelegenheid, vertellen dat hij Lid was geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Dat heb ik met een videoverbinding vanuit de raadszaal gedaan, met de ambtsketen om." Het lintje écht kunnen geven, is natuurlijk wel leuker. "Het is een van de plezierigere dingen van het burgemeestersambt", zegt Hellegers. "We zijn nu veel bezig met het leed in de gemeenschap, de slachtoffers van het coronavirus. Dit is dan de andere kant. Mensen zijn blij, krijgen een stuk erkenning. Het lintje komt nog wel. We hebben alleen niet in eigen hand wanneer."

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena en Marian Starmans van de gemeente Dongen kiezen voor een middenweg. Beiden gaan gepast op zogeheten raambezoek. Ze bellen de uitverkorenen met hun mobiele telefoon. Dat doen ze, terwijl ze in de tuin gaan staan van de mensen die zij blij gaan maken. Uiteraard met respect voor de anderhalve meter. Zo kunnen burgemeesters in deze tijd, die ook veel ellende met zich meebrengt, toch een lach op een gezicht toveren.

Nog geen lintjes

Sommige gemeenten grijpen de uitreiking aan om de plaatselijke cultuur een hart onder de riem te steken door ze optredens te laten verzorgen. Wie er muziek gaat maken en waar moet een verrassing blijven. In vrijwel alle gemeenten kunnen de gelukkigen ook rekenen op een taart, boeket, bloemen of een felicitatiebrief.

Op het lintje moeten ze dus nog even wachten. Later dit jaar, misschien wel na 1 september, wordt hiervoor een landelijke opspelddag gehouden. Ook familie, vrienden en collega's worden hiervoor uitgenodigd.

Ook reünies en defilés voor (oud-)gedecoreerden gaan dit jaar niet door. Of dat er in 2020 nog van komt?

LEES OOK: Lintjesregen uitgesteld, gelukkigen krijgen telefoontje van hun burgemeesters