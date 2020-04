Auto vliegt over de sloot en slaat over de kop in een weiland bij Asten

Een bizar ongeval op de N279 bij Asten. Een auto is daar van de weg geraakt, over de sloot gevlogen en in een weiland beland. Daarbij sloeg de wagen nog over de kop. Onderdelen van de auto liggen in het veld verspreid.

Wonder boven wonder hebben alle drie de inzittenden het ongeluk overleefd. Hulpdiensten kwamen met veel wagens naar de plaats van het ongeluk. Ook een traumahelikopter landde in het veld. Voor zover bekend is één persoon gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een ander is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee. De derde kwam met de schrik vrij.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De politie vermoedt dat een klapband de oorzaak kan zijn. Daardoor zou de auto van de weg zijn geraakt. Op de plaats van het ongeval zitten geen bochten in de weg, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Ook denkt de politie dat er mogelijk alcohol in het spel was. Het is nog niet duidelijk wie er achter het stuur zat.