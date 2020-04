Man die niet genoeg afstand houdt, slaat boa met vuist in het gezicht: werkstraf en schadevergoeding

Een 37-jarige man heeft zestig uur werkstraf gekregen omdat hij drie boa’s heeft beledigd en mishandeld in zijn woonplaats Roosendaal. Hij gooide een bakje friet tegen het hoofd van een van de boa's en schold ze uit voor nazi's. Uiteindelijk sloeg hij een van de handhavers met een vuist in het gezicht.

De man moet de boa's 200 euro schadevergoeding betalen. Ook moet hij twee weken de cel in, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten. De straf had formeel zwaarder moeten zijn, maar de politierechter in Breda gaf wat korting, omdat de politie volgens hem geweld had gebruikt.

De politie was ingeschakeld nadat de inwoner van Roosendaal het op 9 april aan de stok had gekregen met de handhavers van de gemeente. De problemen begonnen die donderdagavond rond zeven uur. De boa’s zagen een grote groep jonge mannen bij een voetbalveldje zitten. Toen ze de boa’s zagen, gingen de jongelui ervandoor. Omdat de samenscholing vanwege het coronavirus verboden is, spraken de handhavers enkele van hen aan op hun gedrag.

Dat ging in eerste instantie gemoedelijk, totdat de 37-jarige man zich met het gesprek ging bemoeien. De man hield daarbij geen afstand. Toen hem gevraagd werd dat wel te doen, reageerde hij niet. Hij kreeg vervolgens een duw van een van de handhavers. Daarop gooide de verdachte een bakje friet dat hij in zijn handen had tegen het hoofd van een van de boa's en schold hij ze uit voor nazi's.

Wapenstok en pepperspray

Vervolgens gaf de verdachte een van de boa's een vuistslag in het gezicht en rende hij weg. Opgeroepen agenten zagen de verdachte man op hen af komen rennen en hielden hem aan. Hij verzette zich hevig en daarom waren de agenten gedwongen de wapenstok en pepperspray tegen hem te gebruiken.

Omstanders begonnen zich vervolgens met de aanhouding te bemoeien. Hierop sloegen de agenten en handhavers de handen ineen zodat de man kon worden gearresteerd en afgevoerd. Hij werd vastgezet op verdenking van mishandeling en belediging van ambtenaren en vernieling van een veiligheidsvest.

De man uit Roosendaal kreeg ook twee weken voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De eis van het Openbaar Ministerie was zes weken, waarvan vier voorwaardelijk, en een werkstraf van honderd uur.