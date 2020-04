Zorgmedewerkers getest op corona: 'Cliënten denken niet aan die anderhalve meter'

Vorige week werden er honderd medewerkers getest en donderdag waren het er zo'n vijftig. Het was een komen en gaan van personeel, want elke zes minuten kwam er weer een andere auto het parkeerterrein oprijden. Vanuit de hele provincie kwamen ze naar Tilburg toe.

Mieke van Nistelrooy vertelt in de video waarom ze bezorgd is over haar gezondheid:

"We testen hier medewerkers die klachten hebben en door de bedrijfsarts zijn doorgestuurd. Op die manier willen we de onrust bij medewerkers wegnemen", vertelt Patricia Smit. "We hebben voldoende middelen om onze medewerkers te beschermen. Maar het risico zit hem vooral in het voorstadium, de incubatietijd. Daar zit vaak de onrust. Ze zijn dan toch met een zieke cliënt in aanraking gekomen, voordat ze wisten dat hij ziek was."

'Apetrots op onze helden'

Amarant probeert het personeel daarom zo goed mogelijk te begeleiden. "Ze kunnen altijd met de bedrijfsgezondheidszorg bellen, wanneer ze bijvoorbeeld nare ervaringen hebben gehad. Ook is er een coronalijn die medewerkers altijd kunnen bellen en is een mobiele app waarin ze continu een update krijgen van alles wat er speelt bij Amrant omtrent corona."

Patricia Smit beseft dat de afgelopen weken erg onrustig waren voor de medewerkers. "We zijn eigenlijk in een heel andere wereld terechtgekomen. Ik ben heel trots, apetrots. Apetrots op onze helden."