Jongeren stapelen bekeuring op bekeuring tijdens autoritje naar het noorden

Vier jongeren uit Den Bosch hebben gezamenlijk een zevental bonnen gekregen. Ze werden woensdag aangehouden op de A28 tussen Hoogeveen en Staphorst omdat ze met 155 kilometer per uur over de snelweg reden, waar je maar 100 mag.

De beginnende bestuurder werd aan de kant gezet en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

De passagier gaf aan dat hij een rijbewijs had en verder kon rijden. Toen de agenten zijn gegevens controleerden, bleek dat hij de naam van zijn broer had opgegeven en helemaal geen rijbewijs had. Daarom kreeg hij een proces-verbaal voor het opgeven van een valse naam.

Nog meer bonnen

De agenten gingen verder met bonnen schrijven, want op de achterbank zaten nog twee jonge mannen. En omdat ze geen familie waren, kregen ze alle vier een boete van 390 euro voor het overtreden van de coronaregels. Twee van hen bleken hier dinsdag ook al een bon voor te hebben gehad.

De twee mannen op de achterbank mochten ook niet verder rijden. De één had geen rijbewijs, van de ander was het rijbewijs ongeldig verklaard. Dat betekende dus dat niemand van de vier mocht rijden. Volgens de mannen was dat geen probleem, want iemand uit Nijmegen zou hen op komen halen.

Hetzelfde voertuig

Ruim een uur later zagen andere agenten dezelfde auto bij Utrecht rijden. Achter het stuur zat de jongeman met het eerder die dag ongeldig verklaarde rijbewijs en dat leverde ook weer een bon op.

De auto van het viertal werd vervolgens in beslag genomen.