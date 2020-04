513 Brabanders krijgen een lintje, maar vanwege de coronacrisis worden die nog niet opgespeld

De burgemeesters hebben alle gelukkigen persoonlijk gebeld. Alleen in Zuid-Holland werd er vaker iemand gefeliciteerd (570 keer).

Toponderscheiding voor Noordergraaf

De allerhoogste onderscheiding in Brabant is voor Gerrit Jan Noordergraaf uit Diessen. Hij mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden noemen. Noordergraaf is als anesthesioloog verbonden aan onder meer het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Netwerk Acute Zorg Brabant en Philips. Ook is de bevlogen Diessenaar verdienstelijk (geweest) voor onder meer het leger en de motorsport.

Vier andere provinciegenoten werden 'Officier’ (zonder toevoeging), onder wie de uit Maren-Kessel afkomstige Tineke Ceelen (directeur van Stichting Vluchteling). In totaal 38 Brabanders kregen een ‘ridderorde’, onder wie Herman Kruis uit Bavel. De 64-jarige coach is al tientallen jaren actief in de hockeysport, onder meer bij Push in Breda en de hockeybond.

Tilburg is de gemeente in Brabant met veruit de meeste toegekende lintjes: dertig. Meierijstad is met 24 een goede tweede. Telde de gemeente Mill en Sint Hubert vorig jaar één gedecoreerde, dit jaar zijn het er negen, onder wie drie 'ridders'.

Nu is het buurgemeente Sint Anthonis waar slechts één inwoner een lintje kan verwachten. Jan van Sambeek werd getrakteerd op een serenade door Sint Cecilia, een van de organisaties waarvoor hij zich al jaren belangeloos inzet.

Oudste van Nederland

De oudste gedecoreerde Nederlander is een vrouw van 95 uit Eindhoven. Deze Toos Wierema-Ballings doet al zeker twintig jaar kosterwerk voor parochie Sint Joris en woonzorgcentrum Wilgenhof. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verder werden nog vele andere mensen verrast, zoals Henk Hendriksen en Herman Schoemaker van de Lokale Omroep Veldhoven. Zij kregen vrijdagmorgen nietsvermoedend burgemeester Marcel Delhez op bezoek.

Ook lintje voor omroepster NAC

Uiteraard worden ook mensen onderscheiden, omdat zij zich in de sportwereld bijna onmisbaar hebben gemaakt. Zoals de 65-jarige Annie van Hooijdonk, al een jaar of veertig omroepster van NAC en bijna drie decennia lang jeugdsecretaris van deze Bredase voetbalclub.