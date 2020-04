'Nog te veel nieuwe coronapatienten, aantal nieuwe patiënten blijft hangen op 70 tot 80 per dag'

Het gaat relatief goed met de bestrijding van het coronavirus, zou je denken. Het aantal doden en ziekenhuisopnames neemt gestaag af, meldt het RIVM. Toch is Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), niet positief. Hij vindt dat het te langzaam gaat.

Vooral het aantal nieuwe patiënten neemt te langzaam af, zegt Berden tegen Omroep Brabant. “We zien dat het aantal nieuwe patiënten niet uitdooft”, zegt hij. “We hadden gehoopt dat dat aantal steiler zou aflopen. Maar het aantal nieuwe patiënten blijft hangen op 70 tot 80 per dag.” En dat voorspelt niet veel goeds, denkt Berden. “Als we die lijn doortrekken op de curve, dan krijgen we tot in juni elke dag nieuwe patiënten.”

Stuwmeer aan patiënten

En dat heeft weer veel gevolgen voor allerlei facetten van de zorg, legt Berden uit. “Dat betekent dat we veel langer veel energie aan coronapatiënten moeten besteden. En dat we het opstarten van niet-corona zorg moeten uitstellen.”

Daardoor zijn er steeds meer mensen, die geen corona hebben, die moeten wachten op medische zorg. “Het stuwmeer van die patiënten blijft dan te groot. Dat is zorgelijk.”

Zware wissel op de medewerkers

Ook blijft de druk op de zorg onverminderd groot. “We zien dat we een zware wissel trekken op onze medewerkers. We proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden, maar ze moeten er staan. We hebben niet zo heel veel anderen die we kunnen inzetten.”

Daarom sluit Berden zich vanuit het medische veld aan bij de oproep van premier Rutte aan alle Nederlanders: 'hou vol'. "Dat voorkomt dat we de aantallen weer zien toenemen, door een versoepeling van de maatregelen. En dat is écht wat we willen vermijden."