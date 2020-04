Dementerende ouderen die vanwege natuurbrand geëvacueerd werden, mogen terug naar huis

LIESSEL -

De bewoners van woonzorgcentrum Wellenshof in Liessel mogen waarschijnlijk vrijdag terug naar hun vertrouwde omgeving. De vierentwintig veelal dementerende bewoners werden maandagavond geëvacueerd vanwege de grote brand in natuurgebied de Deurnese Peel. Bij tien van de bewoners was ook nog een (verdenking van) coronabesmetting.