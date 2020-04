Man meerdere keren gestoken door voorbijrijdende fietser in Breda

Rond 20.45u is er een steekincident geweest aan de Teteringsedijk in #Breda. Er is 1 persoon gewond geraakt, die wordt behandeld in het zkh. Een verdachte, oost-europees uiterlijk, donkere broek en jas, is op een donkere fiets weggereden. Heeft u iets gezien, meld dit dan via 112