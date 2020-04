Zeg 'Hou vol!' met je video en steek een Hart Onder de Riem

BRABANT -

We moeten nog wat langer volhouden voordat we weer gezellig onder elkaar kunnen zijn zoals wij Brabanders dat graag doen. Maar we kunnen er wel voor elkaar zijn, want zo doen we dat ook in Brabant. Heb je een actie bedacht om anderen door de coronacrisis te helpen of wil je iemand vertellen dat je hem mist? Zeg het in een videoboodschap en stuur die naar ons. En je ziet je video terug in het tv-programma Hart Onder de Riem.