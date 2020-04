Verpleeghuis geeft poepluiers en vieze handschoenen mee aan zoon coronapatiënt in plaats van de was

Vader Ben (91) en moeder Bea (86) verblijven samen in verpleeghuis Passaat aan de Strijpsestraat in Eindhoven. Hoewel, samen, ze wonen twee deuren van elkaar vandaan maar sinds de vader van Albert een paar weken geleden corona kreeg, mogen ze elkaar niet meer zien. Ook Albert zelf is al een week of vijf, zes niet meer bij zijn ouders geweest. Ze bellen en zwaaien af en toe naar elkaar voor het raam. Soms geeft hij wat eten af bij het verzorgingshuis voor zijn ouders, en hij doet de was.

'Ik ging bijna over mijn nek'

Donderdagmiddag ging Ben bij Passaat langs om de vuile was van zijn ouders op te halen. Met de rode zak reed hij naar een benzinestation waar ze een wasserette hebben. "Ik gooide de inhoud van de zak in de trommel om de kleren op 90 graden te wassen, toen ik zag dat het iets heel anders was. Vieze poepluiers, gebruikte handschoenen, buisjes van sondevoeding en gebruikte handdoeken. Ik ging bijna over mijn nek, zo smerig."

Er zat voor Albert niet anders op dan het afval weer uit de wasmachine te halen. "Vreselijk was het. Je mag nog geen boodschappenkarretje aanraken zonder het eerst te ontsmetten en ik stond daar in de poepluiers te graaien. Ik ben echt boos over deze grove fout van het verzorgingshuis. In deze tijd moeten ze juist extra voorzichtig zijn en de regels volgen."

In zak zaten ook gebruikte handschoenen. (Foto: Albert Lentze)

Albert gooide de zak vervolgens in een kliko, maar belde daarna toch voor de zekerheid de politie. "Toen kreeg ik te horen dat ik dat afval niet zomaar weg kon gooien en dat ze het van Passaat moesten komen ophalen. Dat hebben twee medewerkers uiteindelijk gedaan."

Dat ik me nu nog goed voel, dat zegt niks.

Hoewel er excuses zijn gemaakt, is Albert nog steeds boos. "Ik kreeg te horen: 'Sorry, het had niet mogen gebeuren en we zullen er een aantekening van maken voor de zorgmanager.' Maar ik maak me zorgen. Zelf ben ik longpatiënt dus ik moet extra voorzichtig zijn met het coronavirus. Wat als ik nu ook besmet ben?"

Albert heeft inmiddels zijn huisarts gebeld, die gaf hem het advies zijn handen extra goed te wassen. Ook zijn auto heeft hij goed schoongemaakt. "De incubatietijd is twee tot zeven dagen, dus dat ik me nu nog goed voel, dat zegt niks."

Een woordvoerder van Archipel Zorggroep zegt 'ten zeerste te betreuren' wat er gebeurd is. "We vinden het heel vervelend en hebben de procedures op de betreffende afdeling inmiddels aangescherpt. Het gaat om een menselijke fout. We hebben contact met gehad met de zoon van onze bewoner en hem onze excuses aangeboden. De zak is bij hem opgehaald."

De GGD Brabant Zuidoost wil niet ingaan op de vraag of en hoe groot de kans is dat Albert besmet is geraakt met het coronavirus. "Als hij persoonlijke zorgen heeft en een persoonlijk advies wenst, dan kan hij contact met ons opnemen." Een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant laat weten dat 'besmetting mogelijk is, maar dat hoeft niet het geval te zijn'. "Gebruik handschoenen en was de handen goed", zegt de woordvoerder.

Met de vader van Albert gaat het naar omstandigheden goed. "Hij krabbelt weer op, gelukkig", zegt Albert. "Wekenlang was hij afgezonderd en kreeg hij zuurstof toegediend via een masker. In het ziekenhuis is hij niet geweest, omdat de kans groot was dat hij dat als kwetsbare oudere niet had overleefd."