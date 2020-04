Iedereen met een lintje wordt toegezongen, maar niet door de burgemeester want die kan niet zingen

"Ik heb de mensen in Den Bosch en de dorpen verrast via beeldbellen, facetimen, skypen en whatsappen", vertelt Mikkers. "Dat is weliswaar op afstand, maar de meeste mensen reageerden toch emotioneel. Dat was mooi om te zien."

Burgemeester Jack Mikkers maakte het goede nieuws op een alternatieve manier bekend (foto: Eva de Schipper).

In vol ornaat

Daarnaast had de gemeente een extraatje voor de gelukkigen in petto. "Wij zijn de cultuurstad van het zuiden, dus we vonden het belangrijk om de koppeling met cultuur te maken. In Den Bosch is de Koningstheateracademie gevestigd en we hebben studenten daarvan gevraagd om voor iedereen die ik ging bellen een serenade te brengen. Specifiek bedoeld voor die gedecoreerde."

Die studenten stonden dan stiekem klaar voor de deur en ik vroeg de gedecoreerden dan of ze even naar buiten wilden gaan. Dan zagen ze daar een gezelschap in vol ornaat staan die voor hen begon zingen. Op anderhalve meter afstand, uiteraard."

Een serenade voor de gedecoreerden in Den Bosch (foto: Eva de Schipper).

Overweging

Mikkers heeft overigens niet overwogen zelf te gaan zingen voor de gedecoreerden. Lachend: "Mijn zangstem is niet om over naar huis te schrijven."