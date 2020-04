Toos krijgt op haar 95e een lintje: 'Nu moet ik wel 100 worden om er nog van te genieten'

Burgemeester John Jorritsma belde de vrijwilligster van Parochie Sint Joris donderdag al op met het bijzondere nieuws. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om haar te ridderen in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is altijd bijzonder, maar op zo'n hoge leeftijd komt helemaal weinig voor.

De burgemeester maakte vrijdagochtend een rondje langs alle gedecoreerden in zijn stad en begon bij Toos. Met een klein gezelschap onder wie haar kleinzoon wachtte ze op Jorritsma. Met bloemen, een persoonlijke brief en gebak werd er een bescheiden feestje gevierd.

Toos mag dan 95 zijn, maar daar is volgens de burgemeester weinig van te merken. "Ik sprak u met de verkeerde achternaam aan en u corrigeerde mij meteen. U bent nog zo bij de tijd en scherp, ik zal ons telefoongesprek nooit meer vergeten."

Ik vind eigenlijk dat ik het niet verdiend heb.

De vrijwilliger begon in 1999 als koster. Ze wast, ze opent de kapellen, ze is lector bij verschillende vieringen van de kerk en uiteraard zorgt ze ook voor de koffie. En daarmee houdt het niet op, want ze doet ook het kosterwerk voor woonzorgcentrum De Wilgenhof in Eindhoven.

Zoals zoveel vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten, is Toos bescheiden. "Ik vind eigenlijk dat ik het niet verdiend heb. Het enige wat ik doe is mijn hobby en fijn bezig zijn in de mooiste kerk van Eindhoven." Ze vind het 'mooi meegenomen' dat ze een lintje heeft gekregen, maar de burgemeester verklapt dat ze aan de telefoon toch wel even emotioneel was.

In de video vertelt de 95-jarige Toos wat ze van haar lintje vindt:

Toos is heel trots op haar Sint Joris kerk, die ze overigens zelf 's ochtends geopend heeft voor het bezoek van John Jorritsma. "De koning weet waarschijnlijk niet dat ik in zo'n mooie kerk mag rondlopen, misschien moet hij maar eens langskomen." Het tekent de vrijwilliger die voor dag en dauw klaar staat voor de parochie en mensen die haar nodig hebben.

Zolang ik mijn lintje maar krijg voordat ik in de kist lig.

Normaal gesproken krijgt iedereen tijdens de lintjesregen zijn versierselen opgespeld door de burgemeester. Door de coronamaatregelen kan dat nu niet. "Het kapittel, de organisatie achter de lintjesregen probeert later dit jaar een moment te vinden om dat voor alle gedecoreerden in Nederland in te halen", legt Jorritsma uit.

Pas als het coronavirus het land uit is kan er volgens hem zo'n evenement georganiseerd worden, eerder niet. Toos laat de coronacrisis over zich heen komen en zit absoluut niet in angst. Ze wacht het rustig af. "Als je corona krijgt, dan krijg je het. Zolang ik mijn lintje maar krijg voordat ik in de kist lig", zegt ze met een lach.