Er wordt veel meer afval gedumpt in Helmond omdat je alleen op afspraak naar de milieustraat kunt

"Het is schandalig, in plaats van naar de milieustraat te brengen, flikkeren ze het overal maar neer", reageert een inwoner van Helmond terwijl hij naar de containers even verderop wijst. "De afgelopen tijd lag het helemaal vol met rotzooi", aldus de man.

Bankstellen in brand

Raadslid Martijn Rieter, van Helder Helmond, kreeg een groot aantal brieven en berichten binnen van bezorgde bewoners die melding maakte van afvaldumpingen in hun buurt. "Het is van alles. Er worden ook complete bankstellen gedumpt en vervolgens in brand gestoken, dat is gevaarlijk", vertelt Martijn.

In een reactie laat de gemeente Helmond weten dat ze helaas een lichte toename in het aantal afvaldumpingen zien. Normaalgesproken zien we 0-2 dumpingen van afval per dag. Op dit moment is dat 3-5 per dag.

'Blijf melden!'

"Afvaldumping is en blijft asociaal, slecht voor het milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee: de rekening om afval op te ruimen komt uiteindelijk bij alle inwoners terecht. Dus betalen we met z’n allen om afval van een ander op te ruimen", zegt wethouder Van den Waardenburg.

"Het is fijn dat er iets met de meldingen gedaan wordt", zegt Martijn. Er wordt altijd geprobeerd om iemand op heterdaad te betrappen of te achterhalen wie het afval gedumpt heeft. Diegene krijgt dan een boete en draait op voor de opruimkosten. Uiteraard vragen wij onze inwoners wel om afvaldumpingen te blijven melden.