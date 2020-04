Honderden verpleeghuisbedden blijven leeg door de coronacrisis

In de video vertelt Ingeborg Prins uit Eindhoven over haar moeder die eigenlijk naar een verpleeghuis zou moeten:

In Brabant blijven er honderden bedden leeg. Bij Brabant-Zorg in de regio Den Bosch-Oss-Uden staan op het moment zelfs 180 kamers leeg. In die regio heeft het coronavirus het hardst toegeslagen. Bij Thebe in Midden- en West-Brabant zijn 15 lege kamers. Ook andere zorginstanties zeggen met leegstand te kampen, maar ze kunnen of willen geen exacte cijfers geven.

Als je je vader of moeder nu laat opnemen heb je geen idee wanneer je die weer zult kunnen zien.

Door de coronacrisis is het sterftecijfer in de meeste verpleeghuizen hoger dan normaal. Daardoor komen er steeds meer kamers vrij, maar ze worden niet gevuld. Familieleden van ouderen die op de wachtlijst staan, laten hun beurt voorbijgaan. “Die terughoudendheid is begrijpelijk”, zegt bestuurder Conny Helder van Tante Louise, een instelling met een groot aantal zorglocaties in West-Brabant waar ook leegstand is. Helder is ook bestuurslid van Actiz de branchevereniging van verpleeghuizen in Nederland.

“Als je je vader of moeder nu laat opnemen heb je geen idee wanneer je die weer zult kunnen zien.” Door de maatregelen van het kabinet zitten de deuren van de tehuizen op slot voor bezoekers. En de weinige nieuwe bewoners die er komen moeten de eerste twee weken in quarantaine blijven op de eigen kamer. Familie maakt daarom vaak de afweging om zelf de zorg nog meer even vol te houden.

Het is goed te begrijpen, maar het is ook lang niet altijd verstandig.

Zo komt het voor dat de hele wachtlijst wordt afgebeld en er uiteindelijk niemand wil en dan blijft de kamer leeg. Dat leert een rondgang langs een aantal zorginstellingen in Brabant. “Het is goed te begrijpen”, zegt Helder, “maar het is ook lang niet altijd verstandig. Mensen staan niet voor niets al langere tijd op een wachtlijst.”

Er is bij familieleden vaak ook angst dat vader of moeder besmet zal raken, maar dat is volgens Helder niet nodig.” Er zijn heel veel verpleeghuislocaties en afdelingen waar het virus niet is binnengedrongen.”

Het komt niet alleen door de terughoudendheid van de familie dat er lege bedden zijn. Op afdelingen waar het coronavirus heerst worden door de instellingen zelf geen nieuwe bewoners toegelaten. “Alleen nieuwkomers met een besmetting komen op zo’n afdeling terecht.”

Niet helemaal stilgevallen

De coronacrisis betekent niet dat de opname helemaal is stilgevallen. De mensen die nu toch naar een verpleeghuis verhuizen, zitten bijna allemaal in een crisissituaties. Het aantal urgente gevallen is groter dan normaal, bijvoorbeeld doordat in deze coronatijd thuiszorg of mantelzorg deels wegvalt. Zelfstandig wonen is dan niet langer verantwoord.

Actiz, de overkoepelende organisatie voor de verpleeghuiszorg in Nederland, kent het probleem en doet op het moment onderzoek naar de exacte aard en omvang ervan.

De leegstand brengt de verpleeghuizen nog niet in financiële problemen. De zorgkantoren, die over de financiering van de langdurige zorg in Nederland gaan, hebben laten weten dat ze ook de lege bedden op dit moment gewoon doorbetalen. Een verpleeghuis krijgt per bed tussen de 180 en 200 euro per dag.