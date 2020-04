Tilburg toeterend de straat op, want Willem II gaat Europa in

Willem II gaat de Europa League in. Dat heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt, nu de eredivisie definitief niet wordt uitgespeeld door het coronavirus. En dat vieren de supporters in Tilburg met luid getoeter vanuit hun auto's.

In 2005 was de Tilburgse club voor het laatst actief op het hoogste niveau. Toen was AS Monaco de tegenstander in het Europa Cup II-toernooi. Nu mag de ploeg van trainer Adrie Koster zich opmaken voor de voorronde van de Europa League. En daar zijn de supporters maar wat blij mee. Het getoeter in het stadscentrum is oorverdovend. Uitzinnige supporters trekken door de straten, te voet en in de auto. Flink wat handhavers houden de boel in de gaten.