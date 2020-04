Handel snakt naar een feestje daarom rijdt Maxima op Koningsdag met haar koets door de straten

In Handel houden ze wel van een feestje. Maar nu is het akelig stil in het bedevaartsoord tussen Boekel en Gemert Het ligt ook nog eens in de coronabrandhaard. Normaal trekt het processiepark met haar veertien beelden van de kruisweg veel bezoekers, die niet allemaal per se gelovig zijn.

Deze keer was het rustig met Pasen, terwijl er een grootse uitvoering van 'The passion' stond gepland. Het zal ook stil zijn in de mei-maand, traditioneel druk bezocht vanwege de Mariamaand. En is er geen processie in juni van Valkenswaard naar Handel en weer terug. Religie gaat in Handel hand in hand met gezelligheid. Ook hier ligt de kroeg tegenover de kerk, meerdere zelfs, maar alles is dicht.



Einde aan de onvrijwillige stilte

De nu al weken durende rust en het vooruitzicht op nog meer stilte, riep bij inwoner Rob Schepers de drang op om weer wat leven in de brouwerij te brengen. "Alle clubjes voor 800 jaar Handel staan stil, dus ik had tijd over. Ik wilde Handel letterlijk maar ook figuurlijk wat opfleuren en bedacht 'de voortuintjes-wedstrijd' op Koningsdag. Iedereen blijft dan in zijn tuintje en dan komt de koets met daarin pop Maxima voorbij, die de tuintjes keurt."

De koets van Maxima. (Foto: Rob Schepers)

De tuintjesactie werd gewaardeerd. "Ik heb ruim 40 deelnemende tuintjes. Ik ga op Konings- of woningsdag heel Handel door met Hare Koninklijke Hoogheid en dat wordt vast een feestje. Ik heb nu al pret bij het maken van de koets, met Maxima aankleden en doordat ik nu al zie dat mensen hun voortuin versieren", zegt Rob.

Even verderop haalt dorpsgenoot Piet Hubers opgelucht adem. Hij is samen met zijn vrouw de oprichter van de Handelse Courant. "Onze agenda in de courant staat al weken vol met annuleringen. Hierdoor is er eindelijk weer iets leuks te melden in onze krant." Piet (74) had samen met zijn vrouw besloten dat 'Handel 800 jaar' hun laatste jaar zou worden dat ze courant maken. "We zijn hem 35 jaar geleden begonnen en het leek me zo'n mooi jaar om het stokje over te dragen."

Het logo van de Handelse Courant

Een opvolger is er nog niet gevonden. Alle afgelaste feesten en evementen zullen nu volgend jaar gevierd worden, mits corona beheersbaar is. Het echtpaar Hubers heeft besloten dat er dan maar een jaartje courant aan vastgeplakt moet worden. "Heel Handel van groot tot klein helpt mee om er een feestjaar van te maken. Daar moet de Courant bij zijn."

Drukte voor de Kerk in Handel waar de processie jaarlijks voorbij komt. (Foto:Piet Hubers)

Er is voor schrijver Piet Hubers één klein meevallertje door corona. "Ik ben samen met andere inwoners van Handel bezig een boek te schijven over onze 800 jaar geschiedenis. Dat blijkt toch meer werk dan gedacht. De deadline lag ergens rond september, maar dat kan nu zonder bezwaar opgeschoven worden."

Niet ver van Piet vandaan, want Handel is niet groot en heeft slechts ruim 1700 inwoners, telt een andere dorpsgenoot zijn zegeningen. Jeroen School was afgelopen jaar prins carnaval in Handel. "Ik heb nog alles kunnen doen, ben overal geweest en heb gewoon tussen iedereen in kunnen staan zonder gedoe. Twee weken later en het was een compleet andere carnaval geworden. Ben benieuwd hoe volgend jaar carnaval is. Is er dan een medicijn? Durven mensen nog wel bij elkaar te staan?"