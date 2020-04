Het dak ging eraf na 'het wonder van Waalwijk' RKC blijft in de eredivisie

Tegenover het RKC-stadion hangt de RKC-vlag uit bij een flatgebouw en juichen de bewoners. Bij de voorzitter van de supportersvereniging ging vrijdag het dak eraf nadat de KNVB bekend maakte dat RKC niet degradeert. Veel blijdschap dus in Waalwijk, maar er zijn ook twijfels of de club er sportief wel goed genoeg voor is.

Vol spanning zat Adrie Buijs, voorzitter van de supportersvereniging van RKC, vrijdag op internet te kijken, wat de KNVB zou besluiten. Het lot was gunstig voor de Waalwijkse club. Want alhoewel het bij het doorgaan van de competitie zeer twijfelachtig was of RKC in de eredivisie zou blijven, is besloten dat nu de competitie stil ligt de club niet degradeert. Toen dat bekend werd, ging bij Adrie thuis het dak eraf, zegt hij.

Te vroeg

Ondanks de blijdschap zijn er ook kritische kanttekeningen bij 'het wonder van Waalwijk'. Een 77-jarige supporter die in de flat tegenover het stadion woont en al heel zijn leven fan is heeft twijfels: "Het komt een jaar te vroeg, ze zijn er sportief niet klaar voor. Er zullen wel wat spitsen bij moeten komen, want scoren dat lukte dit seizoen niet".

Ondanks die kritiek zijn de bewoners van de flat toch maar wat blij dat RKC eredivisie mag blijven spelen. Op de balkons staan bewoners te juichen en even later wordt ook de clubvlag aan een balkon gehangen.

Toeterende auto's

Er was ook feestvreugde in Tilburg. Daar gingen supporters vrijdagavond met de auto en vlaggen toeterend door het centrum van de stad, toen bekend werd dat Willem II sowieso Europees voetbal speelt volgend jaar. Blijdschap natuurlijk ook bij Jan van den Dries die voorzitter is van de supportersvereniging. Al dacht hij toch al dat Willem II Europees voetbal zou gaan spelen, omdat de club bij het stopzetten van de competitie op de vijfde plaats stond.

Maar Van den Dries vraagt zich wel hardop af hoe dat straks moet met de coronacrisis. "Zullen we wel kunnen meereizen als onze club naar het buitenland gaat?" Het is op dit moment nog allemaal onzeker.