Na veel pech heeft Tonneke nu bijna haar nieuwe rijdende winkel: 'Gelukkigste mens van de wereld'

"Deze winkel is wel iets kleiner. De vorige was elf meter en deze is acht meter. Maar dat is prima", zegt ze over het nieuwe exemplaar.

Een maand geleden reed de 'nieuwe' wagen nog rond in Hoogeveen, maar die eigenaar stopte ermee. "Ik werd benaderd door de dealer. De crowdfundingactie stond al een tijd stil op bijna 26.000 euro. Daar kon ik deze wagen van kopen en we hebben ook nog geld over voor inrichting of voor een eventuele lekke band", zegt de blije Tonny Steenis, zoals Tonneke echt heet.

Technisch in prima staat

Ze heeft de wagen later controleren en technisch is die pico bello. "6 mei wordt die in Tilburg afgeleverd. Dan knappen we enkele dingen op, zo komen er nieuwe rekken aan de binnenkant. Eind mei wil ik er weer mee gaan rond rijden. Ook als het coronavirus nog actief is."

Steun voor ouderen en eenzame mensen

Haar vaste klanten zullen haar gemist hebben. Voor ouderen en eenzamen is ze een steun en toeverlaat. Zo staat ze vaak op het Pater van den Elsenplein.

Maar eind vorig jaar had Tonneke zelf hulp nodig. Ze had zich met haar winkel diep in de schulden gestoken en ze werd door technische problemen achtervolgd. In september vorig jaar viel de wagen definitief stil.

Ze kan niet wachten tot ze weer rondrijdt, zei ze eerder al: 'Ik zal de gelukkigste mens van heel de wereld zijn."

