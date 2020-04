LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Koning Willem-Alexander doet het goed tijdens de coronacrisis'

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog geen bewijs dat immuniteit beschermt tegen een nieuwe corona-infectie.

Het kabinet schat dat het begrotingstekort vanwege de coronacrisis zal oplopen tot 92 miljard euro

08.00

Koning Willem-Alexander doet het goed tijdens de coronacrisis. Dat vindt 72 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdag-onderzoek van EenVandaag. Ze waarderen zijn verbindende rol en zeggen dat hij zich goed verdiept in de problemen die er spelen. Wel komt zijn optreden soms wat plichtmatig over en willen we nog wel meer van hem zien in deze tijden.

07.55

Minister Hugo de Jonge bezocht zaterdag Wonen & Zorg Heidestede in Sint Willebrord. Zijn aandacht ging vooral uit naar het 'buurkofke Heidestede' dat vrijdag werd geopend. Daar kunnen bewoners en familieleden elkaar in deze coronatijd vanaf volgende week toch zien. "Een mooie blijk van waardering", vindt de gemeente Rucphen.

03.30

Als alles volgens plan verloopt, vertrekt zondag vanuit Marokko de eerste repatriëringsvlucht met een groep Nederlanders naar Nederland. Dat zegt Sahil Achahboun van stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Er zitten zo'n drieduizend Nederlanders vast in Marokko die tot nu toe vanwege de coronacrisis niet terug konden.

23.55

De Britse premier Boris Johnson gaat komende maandag weer aan het werk. Dat bevestigt een woordvoerder van Downing Street 10. Deze week meldde de krant The Daily Telegraph al dat Johnson binnen enkele dagen weer aan het werk zou gaan. De minister-president is zo goed als hersteld van een besmetting met het coronavirus.