LIVEBLOG CORONAVIRUS: Nertsen in Beek en Donk en Milheeze besmet met coronavirus

Op twee nertsenbedrijven in Beek en Donk en Milheeze zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. In de Tilburgse en Bossche binnenstad is het te druk. Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus - zowel het nieuws uit de provincie als het belangrijke nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

Dodental coronavirus stijgt met 66 naar 4475, 75 nieuwe ziekenhuisopnames

Op twee nertsenbedrijven in Beek en Donk en Milheeze zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De omgeving is afgesloten voor fietsers en wandelaars.

Het is te druk in de Tilburgse binnenstad. Gemeente roept op om thuis te blijven.

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog geen bewijs dat immuniteit beschermt tegen een nieuwe corona-infectie.

Het kabinet schat dat het begrotingstekort vanwege de coronacrisis zal oplopen tot 92 miljard euro

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

13.55

Dodental coronavirus stijgt met 66 naar 4475, 75 nieuwe ziekenhuisopnames

13.45

De omgeving van de twee nertsenbedrijven in Beek en Donk en Milheeze waar het coronavirus is vastgesteld bij verschillende nertsen is zondagmiddag afgesloten. Uit voorzorg heeft het RIVM geadviseerd niemand in een straal van zo'n vierhonderd meter rond de getroffen bedrijven te laten wandelen of fietsen.

13.40

Air France-KLM-topman Ben Smith denkt aan een vrijwillige vertrekregeling als eerste stap in een reeks maatregelen om de kosten bij het luchtvaartconcern omlaag te brengen. Dat zegt in een interview met de Franse krant Les Echos.

13.25

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek is zaterdag door het ministerie van Landbouw op de hoogte gesteld over de coronabesmetting op een nertsenfokkerij in Beek en Donk. Hij heeft daarna een bezoek gebracht aan de boerderij en met de eigenaren gesproken.

13.23

Met wisselend succes proberen medewerkers van de marechaussee zondag aan de grensovergangen bij Roermond en het naburige Vlodrop Duitse dagjesmensen te overreden om te draaien. Ze vragen of hun bezoek aan Nederland dringend is, en als dat niet zo is, om terug te gaan en na de coronacrisis terug te komen.

13.20

Naar schatting tienduizenden huishoudelijk werkers in Nederland hebben door de coronacrisis hun bron van inkomsten verloren. Dat zegt vakbond FNV, die het kabinet per brief heeft opgeroepen een regeling te treffen voor deze groep. Heel veel van deze mensen hebben geen verblijfstatus, waardoor ze volgens de bond niet kunnen terugvallen op de sociale zekerheid en in sommige gevallen zelfs op straat terechtkomen.

13.15

Paus Franciscus heeft zondag gevraagd om ook nu de wereld in de greep is van de coronapademie de strijd tegen malaria niet te vergeten. Hij deed dat aan het eind van zijn gebed op zondag.

13.10

Grote bedrijven die langer een beroep willen doen op overheidssteun om de lonen van het personeel door te betalen, zouden dat geld in betere tijden moeten terugbetalen. Dat voorstel doet GroenLinks-leider Jesse Klaver in het televisieprogramma Buitenhof.

13.05

Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een kleine verlichting van de lasten. De NLPO, de koepelorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verleent een korting aan de bij haar aangesloten lokale publieke omroepen voor een bedrag gelijk aan de afdrachten voor het muziekgebruik aan Buma/Stemra per 1 april tot het einde van het jaar.

Bovendien verleent de organisatie een korting van 25 procent op haar jaarbijdrage voor de aangesloten omroepen. De maatregelen gelden alleen dit jaar.

12.40

In Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zijn zaterdag 140.000 mondkapjes uit Nederland onderschept. De maskers zouden zijn bestemd voor illegale verkoop. De Franse politie pakte twee mannen op terwijl ze dozen met mondkapjes aan het uitladen waren.

12.30

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen maakt zich zorgen om de toenemende drukte op straat. "Daar ben ik wel bezorgd over", zei ze in het televisieprogramma WNL op Zondag. "We zeggen niet voor niets nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis, en blijf anders in de buurt."

12.20

De gemeente Tilburg en Den Bosch heeft haar inwoners zondag opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is volgens de gemeente net als zaterdag weer druk in de binnenstad.

12.15

De actie van het EO-jongerenmerk BEAM en het Leger des Heils voor mensen in de prostitutie die vanwege de coronacrisis geen inkomsten hebben, heeft ruim 35.000 euro opgeleverd.

11.40

Op twee nertsenbedrijven in Beek en Donk en Milheeze zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen, waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen.

Op de boerderijen en in de nabije omgeving zijn maatregelen getroffen. Zo wordt geadviseerd in een straal van 400 meter rond de bedrijven het advies niet te wandelen of fietsen.

11.47

De 25 Nederlandse scholieren die acht weken lang op het zeilschip de Wylde Swan verbleven, zijn terug in Nederland. Zondag kwam het schip aan in de haven van Harlingen.

De scholieren zouden aan boord van zeilschip de Wylde Swan eigenlijk een rondvaart maken door het Caribisch gebied. Door alle maatregelen tegen het coronavirus bleek echter al snel dat ze niet meer terug konden vliegen, waarop werd besloten terug te zeilen.

11.35

Het aantal sterfgevallen in België als gevolg van het coronavirus is de 7000 gepasseerd. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid zondag.

11.30

Acht mensen die ondanks de coronamaatregelen in het Utrechtse Nieuwland op een feestje waren, zijn zondagochtend vroeg beboet met 400 euro de man.

10.50

De Chinese stad Wuhan, waar de wereldwijde pandemie van het nieuwe coronavirus begon, heeft geen besmette mensen meer in zijn ziekenhuizen. Dat heeft een gezondheidsfunctionaris zondag tegen verslaggevers gezegd.

De stad telde 46.452 gevallen, 56 procent van het nationale totaal. In Wuhan zijn 3869 mensen overleden, 84 procent van het totaal aantal coronadoden in China.

Het coronavirus stak eind december de kop op in Wuhan. Inmiddels is het virus in China onder controle, is het over de hele wereld verspreid en zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land.

10.45

Arsenal heropent volgende week zijn trainingscomplex London Colney voor individuele trainingen. De club uit de Premier League is de eerste die de coronamaatregelen versoepelt. Arsenal benadrukt wel dat er strenge voorwaarden gelden.

10.05

De scholen in Italië blijven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot de zomervakantie gesloten. In september zullen ze weer opengaan. Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd in een zondag gepubliceerd interview met de krant La Repubblica.

Hij kondigde ook aan dat met de geplande versoepeling van de coronamaatregelen, "strategisch" belangrijke economische activiteiten snel weer van start moeten gaan, mogelijk al volgende week. Ook moet prioriteit worden gegeven aan productie- en industriesectoren die op de export zijn gericht en die uit de toeleveringsketens dreigen te vallen.

09.15

Het dodental door het coronavirus in Duitsland is opgelopen naar 5640. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde zondagochtend 140 nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen nam toe met 1737 tot 154.175 gevallen. Zaterdag werden nog 2055 nieuwe coronagevallen gemeld, vrijdag waren dat er 2337.

08.55

In Peru zijn zeventien politieagenten om het leven gekomen door besmetting met het coronavirus. Zij hielden zich bezig met het handhaven van de lockdown in het land. Dat melden de autoriteiten en staatsmedia.

08.00

Koning Willem-Alexander doet het goed tijdens de coronacrisis. Dat vindt 72 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdag-onderzoek van EenVandaag. Ze waarderen zijn verbindende rol en zeggen dat hij zich goed verdiept in de problemen die er spelen. Wel komt zijn optreden soms wat plichtmatig over en willen we nog wel meer van hem zien in deze tijden.

07.55

Minister Hugo de Jonge bezocht zaterdag Wonen & Zorg Heidestede in Sint Willebrord. Zijn aandacht ging vooral uit naar het 'buurkofke Heidestede' dat vrijdag werd geopend. Daar kunnen bewoners en familieleden elkaar in deze coronatijd vanaf volgende week toch zien. "Een mooie blijk van waardering", vindt de gemeente Rucphen.

03.30

Als alles volgens plan verloopt, vertrekt zondag vanuit Marokko de eerste repatriëringsvlucht met een groep Nederlanders naar Nederland. Dat zegt Sahil Achahboun van stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Er zitten zo'n drieduizend Nederlanders vast in Marokko die tot nu toe vanwege de coronacrisis niet terug konden.

23.55

De Britse premier Boris Johnson gaat komende maandag weer aan het werk. Dat bevestigt een woordvoerder van Downing Street 10. Deze week meldde de krant The Daily Telegraph al dat Johnson binnen enkele dagen weer aan het werk zou gaan. De minister-president is zo goed als hersteld van een besmetting met het coronavirus.