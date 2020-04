Snollebollekes of Guus, welk liedje van Nederlandse bodem mag niet ontbreken op Koningsdag?

Het is vandaag 'Oranje boven' op Omroep Brabant radio! De hele dag draaien we muziek van vaderlandse bodem. Van Blof tot Golden Earring en van Guus tot Earth & Fire. Uiteraard zijn jouw verzoekjes van harte welkom!

Het initiatief om in alle gepresenteerde programma's nationaal product te draaien ontstond een paar weken geleden al. De hele culturele sector is door de corona-crisis stil komen te liggen. Om al die artiesten een hart onder de riem te steken, zetten we ze vandaag extra in het zonnetje.

Aangezien er zoveel moois is gemaakt in de afgelopen zestig jaar, kunnen we nooit alles aan bod laten komen. Geef ons daarom tips! Mail jouw verzoekjes naar radio@omroepbrabant.nl of stuur een appje via de Omroep Brabant app. Zo maken we er samen een feestelijke Oranje Koningsdag van, met de beste muziek uit Nederland.