Getroffen nertsenhouder over coronavirus bij zijn dieren: 'We gaan gewoon door met verzorgen'

De omgeving van de nertsenfokkerij in Beek en Donk is afgesloten

“Het is vervelend, maar ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. Er zijn tests gedaan op mijn dieren en die waren positief. Wij gaan ondertussen gewoon door met het verzorgen van onze nertsen, zoals we dat altijd doen." Dat zegt een van de twee nertsenhouders van wie een aantal dieren door het coronavirus zijn getroffen.

De man reageert vrij nuchter op het nieuws. Toch is hij uiteraard ook bezorgd over zijn personeel en zijn dieren. De ondernemer runt een bedrijf in Milheeze, dat valt onder Gemert-Bakel.

'Nog zoveel onduidelijk'

“Het virus waart al zo lang rond in de wereld. Je weet niet waar het vandaan komt. Zo simpel is het. Vandaar dat nu verder onderzoek wordt gedaan, nadat de eerste vermoedens zijn geconstateerd. Veel meer kan ik er niet over vertellen. Er is nog zo veel onduidelijk", aldus de man die anoniem wil blijven.

"Het woord is nu denk ik vooral aan de burgemeester en het ministerie van Landbouw. Zij weten welke stappen er volgens bepaalde richtlijnen gezet moeten worden. Ik ga ondertussen gewoon door met mijn bedrijf. Zelf heb ik gelukkig geen klachten en mijn personeel evenmin.”

Buiten schot

Jos van Deurzen, een bekende nertsenhouder in het naburige Elsendorp, werd zondagmiddag verrast door het nieuws. Zijn nertsenhouderij is buiten schot gebleven. Op zijn bedrijf is geen onderzoek geweest. Behalve in Milheeze werd het gevreesde virus ook in Beek en Donk gevonden.

