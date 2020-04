Omgeving nertsenbedrijven met corona afgesloten: fietsers en wandelaars mogen niet in de buurt komen

In Beek en Donk rijden handhavers rond het terrein van de nertsenboerderij. Het terrein is afgezet met roodwit lint. Ook is de weg naar het bedrijf afgesloten met borden. Het hele erf wordt afgegaan.

De mensen die zich zondagmiddag op het erf van de getroffen nertsenfarm in Beek en Donk bevinden, willen niet met de pers praten. Een hardloper die kwam langsrennen en de afzettingen geplaatst zag worden, vroeg aan de handhavers wat er aan de hand is. Toen hij hoorde van de besmetting schrok hij heel erg en liep hij snel weer door.

Roodwit lint

De nertsen vertonen diverse ziekteverschijnselen. Ze hebben onder meer ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmetting te achterhalen. Omdat ook enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, gaat het ministerie uit van een besmetting van mens op dier. Uit eerder onderzoek bleek al dat fretachtigen - zoals nertsen - gevoelig zijn voor besmetting met het coronavirus.

Handhaving reed rond in de buurt van het getroffen bedrijf in Beek en Donk (foto: Lola Zopfi).

Direct maatregelen

Vanwege de ontdekking bij de nertsenfokkerijen heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit direct maatregelen afgekondigd. Vanaf deze zondag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en mensen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA.

Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, mogen zowel de dieren als de mest een besmet bedrijf niet verlaten. Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor het virus, is nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld.

'Impact van deze besmetting is verwaarloosbaar'

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over COVID-19, geen risico voor verdere verspreiding van het coronavirus onder mensen. "Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie."

