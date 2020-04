Nertsen eerste dieren in Nederland die zijn besmet met corona, gevolgen voor fokkerijen onduidelijk

Het is de eerste keer dat het coronavirus wordt aangetroffen op een dierhouderij in Nederland

Het is de eerste keer dat het coronavirus wordt aangetroffen op een dierhouderij in Nederland. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten zondag. Nu op twee bedrijven in onze provincie het coronavirus is vastgesteld bij nertsen is het ministerie 'heel alert' op besmettingen bij dieren. De twee fokkerijen worden de komende tijd goed in de gaten gehouden.

Het coronavirus bij de nertsen is waarschijnlijk van mens op dier overgegaan. De verzorgers hadden het dus eerst. Schouten: "We hebben eerder gezien dat ook bijvoorbeeld een kat besmet was door een eigenaar. Het is bekend dat dieren besmet kunnen worden door mensen."

Verder onderzoek

Ze heeft geen reden om aan te nemen dat de dieren ook mensen besmetten. Toch wordt hier wel onderzoek naar gedaan. "De volksgezondheid staat voorop. We willen alles uitsluiten."

Het coronavirus kan mogelijk ook katten en honden treffen. Het kabinet riep mensen met huisdieren al eerder op om die binnen te houden. "Let ook goed op of je huisdier ziekteverschijnselen krijgt", zegt de minister.

Dierenarts deed tests

Een dierenarts heeft volgens Schouten het coronavirus vastgesteld bij de nertsen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen er zijn voor de getroffen bedrijven. "We zullen heel goed in de gaten houden wat er op die bedrijven gebeurt. De dieren en mest blijven op het bedrijf. Alles is erop gericht dat de volks- en diergezondheid niet in het geding komt."

