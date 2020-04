'Jij krijgt die kap niet van mijn gezicht', John de Bever zingt corona-parodie op eigen ' lach'

Beide cabaretiers hadden de tekst van de megahit ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ verbouwd tot ‘Jij krijgt die kap niet van mijn gezicht’. Een knipoog naar de discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes. “Dat hadden ze op een nette en superleuke manier gedaan”, vertelt De Bever daags na de uitzending. “Ik vind het verschrikkelijk wat er allemaal om ons heen gebeurt. Het nummer was bedoeld om wat positiviteit brengen in deze tijd. En dat mag van ook wel.”

John de Bever zingt 'Jij krijgt die kap niet van mijn gezicht'.

Maar wat vindt De Bever er zelf eigenlijk van: wel of geen mondkapje dragen? “Ik heb er geen verstand van. De deskundigen zullen wel een verstandig besluit nemen. Het is zoals het is. Ik hoop dat we deze periode snel achter de rug hebben. En dan kan ik misschien straks weer de originele tekst voor de mensen zingen.”

Wil je John de Bever het lied zien en horen zingen? Op de website van BNNVARA is het hele programma te zien, de bijdrage van John begint bij 30 minuten en 20 seconden.

In onderstaand Twitter-filmpje krijg je vast een voorproefje.



Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn niet de eerste die een lied wijden aan het coronavirus. Eerder ging 't Brabants Coronalied van liedjesschrijver Roel Jongenelen uit Boxtel viraal.