Grootste loodgietersbedrijf ter wereld MTD in Tilburg gooit roer om door coronacrisis

MTD is wereldmarktleider op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuur, of zoals de directeur het zegt.” Wij zijn de grootste loodgieter van de wereld.” Het bedrijf heeft naast het hoofdkantoor in Tilburg filialen in onder meer Dutsland, Groot-Brittannië, Rusland, Japan, Verenigde Staten en Brazilië. Er werken 120 mensen in vast dienst en in de zomer is er werk voor nog eens 150 freelancers.

Olympische Spelen

Ze waren voor de uitbraak van het virus aan de slag bij festivals zoals Lowlands, maar ook bij Olympische Spelen in Tokio. “Wij zouden veel waterinstallaties leveren bij de Spelen deze zomer, maar die zijn verplaatst naar volgend jaar. We hebben al veel apparatuur in Japan liggen. Die kunnen we nu niet terughalen en niet aan andere verhuren. Iemand zal dat moeten betalen”, zegt Verhoeven.

Hij is er over in gesprek met het IOC. In de contracten staan afspraken over als een evenement vertraagd is. Maar volgens het IOC is er geen sprake van vertraging, maar uitstel. “Daar voorzien onze contracten niet in”, zegt Verhoeven. “Niemand had verwacht dat we in zo’n situatie terecht zouden komen. Maar het IOC zal toch over de brug moeten komen. Doen ze dat niet dan kunnen wij volgend jaar bij de spelen de watervoorziening niet meer leveren.”

Noodhospitalen

Veel werk is dus weggevallen, maar er komt ook nieuw werk voor het Tilburgse bedrijf in de plaats. Ze hebben waterinstallaties geleverd aan tijdelijke noodhospitalen in Ahoy in Rotterdam en MECC in Maastricht. Maar ook in Engeland helpen bij ze inrichting van tijdelijke mortuaria voor coronaslachtoffers. “Dat is voor onze monteurs heel ander werk dan ze gewend zijn, maar ze zijn in ieder geval bezig. Bij de opbouw van een noodhospitaal gaat het werk 24 uur per dag door. Ze maken lange dagen. Maar ik hoef mijn medewerkers daar niet voor te motiveren. Ze weten waarvoor ze het doen.”

Werk kwijtraken en er nieuw opdrachten voor terugkrijgen komt vaker voor, zegt Verhoeven. “Door de gekkenkoeienziekte gingen evenementen niet door, maar moesten wij overal wasplaatsen aanleggen.” Ook bij de vluchtelingencrisis kreeg MTD extra werk. Voor het COA leverden ze het loodgieterswerk bij tijdelijke opvangcentra.” Wij zijn flexibel, zijn gewend om in oplossing te denken en leveren op tijd. Dat wordt bij festivals ook van ons verwacht.”

Lagere omzet

Het werk door de cornonacrisis staat volgens MTD niet in verhouding tot het verlies aan werk door diezelfde crisis. “Onze omzet maken we er niet mee goed.” Wat dit jaar nog zal brengen is onzeker. De evenementen liggen tot 1 september. En hoe het daarna gaat is onduidelijk. “Wij zijn een nogal versnipperde branche. Je hebt te maken met festivalorganisaties, artiesten, en veel kleine toeleveranciers. Daar hangt geen koepelorganisatie boven die onze belangen behartigt."